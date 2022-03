Kosova do të zhvillojë seancën e fundit stërvitore, përpara udhëtimit drejt Zvicrës

Kombëtarja e Kosovës, do të zhvillojë seancën e fundit stërvitore përpara nisjes drejt Zvicrës.

Atmosfera në ekip është shumë e mirë, pas paraqitjes së shkëlqyer në miqësoren ndaj Burkina Faso.

‘Dardanët’ sot me fillim nga ora 10:00 do të zhvillojnë seancën e fundit stërvitore përpara udhëtimit drejt Zvicrës.

Djelmoshat e kombëtares janë mjaft të motivuar, pas fitores së thellë 5:0 në miqësoren e së mërkurës.

Të hënën në mëngjes ekipi do të udhëtojnë drejt Zvicrës

Kosova do të përballet me Zvicrën në Cyrih, më 29 mars me fillim nga ora 18:00.