Kosova do përballet me Poloninë për një vend në Botëror Kombëtarja e Kosovës në hendboll (femrat) do përballen me Poloninë. Në shortin e hedhur të shtunën në Lubjanë, Kosova ka mësuar kundërshtarin e radhës. Kombëtarja e Kosovës ka përballë skuadrën e Polonisë, përcjell lajmi.net. Polonia ishte në grupin D, ndërsa fillimisht pësoi 25:23 nga Gjermania. Ndaj Spanjës fitoi me rezultat 22:21, ndërsa nga Mali i…