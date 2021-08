Kombëtarja e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë mësuar kundërshtarët e fazës para-kualifikuese për Kampionatin Evropian të vitit 2025, shkruan lajmi.net.

Shqipëria do të ketë punë të vështirë në Grupin B me Luksemburgun dhe Rumaninë.

Ndërsa Kosova do të bëjë gara me Norvegjinë dhe Danimarkës në Grupin C.

Grupi A përbëhet nga Qipro, Austira, Zvicra dhe Irlanda.

Orari i ndeshjeve nuk është bërë i ditur ende nga FIBA. /Lajmi.net/