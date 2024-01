Kosova dhe Shqipëria dakordohen për trasenë kah do të kalojë hekurudha Durrës-Prishtinë Ministri i Infrastrukturës, Liburn Aliu ka njoftuar se Kosova dhe Shqipëria janë dakorduar për trasenë kah do të kaloj hekurudha Durrës-Prishtinë. Këtë e ka bërë përmes një njoftimi në rrjetin social Facebook. Ai ka ndarë pamje se si do të duket ky projekt. “Hekurudha Prishtinë-Durrës, një projekt tejet i rëndësishëm, që po avancon çdo ditë…