Kosova dhe Maqedonia e Veriut nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi në fushën e sigurisë

Ministri i Mbrojtjes së Kosovës, Armend Mehaj, është takuar sot me Ministren e Mbrotjes së Maqedonisë së Veriut, Slavjanka Petrovska.

Përmes një postimi në Facebook, Mehaj ka njoftuar se është arritur nënshkrimi i Memorandumit e Mirëkuptimit lidhur me bashkëpunimin në fushat e mbrojtjes dhe sigurisë, shkruan lajmi.net.

“Vazhdojmë thellimin e bashkëpunimit me Maqedoninë e Veriut në të mirën e paqes, sigurisë dhe stabilitetit rajonal dhe më gjerë. Së bashku me Ministren Petrovska nënshkruam Memorandumin e Mirëkuptimit lidhur me bashkëpunimin në fushat e mbrojtjes dhe sigurisë”, ka thënë Mehaj.

Tutje, tregohet se qëllimi këtij memorandum është bashkërendimi i masave dhe veprimeve që sigurojnë zbatimin e marrëveshjeve mes dy vendeve.

Postimi i Mehajt:

Vazhdojmë thellimin e bashkëpunimit me Maqedoninë e Veriut në të mirën e paqes, sigurisë dhe stabilitetit rajonal dhe më gjerë.

Sot prita në takim zyrtar, homologen time, Ministren e Mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut, Znj. Slavjanka Petrovska me bashkëpunëtorë.

Së bashku me Ministren Petrovska nënshkruam Memorandumin e Mirëkuptimit lidhur me bashkëpunimin në fushat e mbrojtjes dhe sigurisë.

Me këtë memorandum synojmë të bashkërendojmë dhe sinkronizojmë kornizën ligjore, masat, veprimet dhe aktivitetet që sigurojnë zbatimin sa më të suksesshëm të gjitha marrëveshjeve tona.

Procesi i integrimit të Maqedonisë së Veriut është përvojë që do të ndajmë së bashku në procesin tonë integrues euroatlantik. /Lajmi.net/