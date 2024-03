Kosova dhe Britania me bashkëpunim ushtarak të shtuar: FSK do të shkojë në Amerikën Qendrore për stërvitje Një kontingjent i Forcës së Sigurisë së Kosovës do të merr pjesë në stërvitjen e përbashkët ushtarake në Belize, shtet ky në Amerikën Qendrore. Stërvitja do të zhvillohet në kuadër të bashkëpunimit bilateral me Britaninë e Madhe, njofton FSK-ja në një postim në Facebook. Kontingjenti i FSK-së, ka përfunduar trajnimin para dislokimit me Forcat e…