Kosova dhe Austria do të përballen në Ragbi Kosova do të zhvillojë ndeshjen e parë të nivelit ndërkombëtar në sportin e Ragbit. Ata do të ballafaqohen me Austrinë më 1 prill në Kampio Nacional në Hajvali me fillim nga ora 13:00, transmeton lajmi.net. “Është konfirmuar!!! Kosova – Austria do të përballen më 1 prill në stadiumin Hajvalia në orën 13:00. Ejani dhe mbështesni…