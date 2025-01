Kosova dërgon kontingjentin e ri të FSK-së për trajnimin e ushtarëve ukrainas në Mbretërinë e Bashkuar Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, së bashku me komandantin e FSK-së, Gjenerallejtënant Bashkim Jashari, kanë pritur në takim kontigjentin e radhës të Forcës së Sigurisë së Kosovës, që do të zbarkojë në Mbretërinë e Bashkuar, të cilët do të vazhdojnë misionin trajnues për ushtarët ukrainas, në kuadër të Operacionit Interflex. Maqedonci tha se performanca dhe…