Kosova arrin marrëveshje për tregti të lirë me Islandën, Lihtenshtajnin, Norvegjinë e Zvicrën Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka njoftuar se Republika e Kosovës ka përmbyllur sot me sukses kapitujt negociues për Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë me Shtetet e EFTA-së: Islandën , Lihtenshtajnin , Norvegjinë dhe Zvicrën. Sipas njoftimin të MINT, kjo është një arritje e jashtëzakonshme për Kosovën, duke hapur kështu rrugën për zhvillim ekonomik…