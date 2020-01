Ndeshja e zhvilluar në Benevento, ka përfunduar baras, 26:26.

Ky sukses vjen falë mos dorëzimit të Kombëtares së Kosovës, që golin e barazimit të rezultatit e shënuan në sekondat e fundit të takimit, shkruan lajmi.net.

Kjo ndeshje në pjesën më të madhe të saj ishte e barabartë, ndërsa pjesa e parë përfundoi 11:11.

Përveç kësaj ndeshje, Kosova nesër prej orës 18:00 do të takohet me Rumaninë ndërsa të dielen prej orës 16:00 me Gjeorgjinë./Lajmi.net/