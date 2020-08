Kosnett thirrje qeverisë: Mobilizohuni për ta menaxhuar krizën e koronavirusit

Duke folur për takimin virtual me donatorët, Kosnett ka thënë se SHBA-ja është e angazhuar që ta asistojë Kosovën në luftën kundër COVID-19, por se qeveria duhet që të mobilizojë të gjitha resurset për menaxhimin e kësaj krize, shkruan lajmi.net.

Sipas tij, menaxhimi i virusit, është parakusht për rimëkëmbjen ekonomike.

“Në forumin virtual me donatorët, theksova se SHBA-të janë të përkushtuara që ta ndihmojnë Kosovën në krizën kundër COVID-19. Qeveria duhet që t’i mobilizojë plotësisht të gjitha resurset për menaxhimin e krizës. Kontrolli mbi virusin është prekuizitë për rimëkëmbjen ekonomike”, ka thënë ai.

E sipas Kosnett, në këtë luftë, bashkë me qeverinë duhet të jenë edhe qytetarët.

“Ndërsa qeveria duhet të drejtojë, luftimi i COVID është një punë për çdo qytetar. Populli i Kosovës është i famshëm për energjinë dhe zgjuarsinë e tyre. Këto janë armët tuaja sekrete”, ka shkruar Kosnett.

At today’s virtual donor forum, I emphasized that while the U.S. is committed to assisting Kosovo against COVID, the government must fully mobilize Kosovo’s own resources to manage the crisis. Controlling the virus is a prerequisite to economic recovery. (1/2)

