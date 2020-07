Kosnett del kundër projektligjit për vlerat e UÇK-së

Sipas tij, ligji e kriminalizon lirinë e shprehjes, frikëson qytetarët dhe largon përpjekjet praktike për ta kuptuar historinë e Kosovë, shkruan lajmi.net.

Ai ka thënë se po pret që ta sheh se kur partitë do të fokusohen në ekonomi dhe pandemi.

“Ligji i propozuar për vlerat e UÇK-së është formë e gabuar për të treguar respekt për UÇK-në. Ligji e kriminalizon lirinë e shprehjes, frikëson qytetarët dhe është i kushtueshëm. Ligji largon nga përpjekjet praktike për ta kuptuar dhe mësuar historinë e Kosovës. Kur do t’i shohim partitë që të rifokusojnë energjitë e tyre në ekonomi dhe në COVID-19?”, thuhet në reagimin e Kosnett. /Lajmi.net/

The proposed KLA Values Law is the wrong way to show respect for KLA. It criminalizes free speech, intimidates citizens, and is costly. It distracts from practical efforts to understand and teach Kosovo’s history. When will parties refocus energies on the economy and COVID-19? pic.twitter.com/SgXKJvJQ9X

