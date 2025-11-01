Kos: Tragjedia e Novi Sadit po e ndryshon Serbinë

Komisionerja e BE-së për Zgjerimin, Marta Kos, shkroi sot në përvjetorin e shembjes së tendës në stacionin hekurudhor të Novi Sadit, se kjo tragjedi po e ndryshon Serbinë. “Një vit më parë, stacioni i trenit në Novi Sad u shemb dhe mori 16 jetë. Ne i kujtojmë ata sot”, shkroi Marta Kos në rrjetin X.…

Lajme

01/11/2025 14:19

Komisionerja e BE-së për Zgjerimin, Marta Kos, shkroi sot në përvjetorin e shembjes së tendës në stacionin hekurudhor të Novi Sadit, se kjo tragjedi po e ndryshon Serbinë.

“Një vit më parë, stacioni i trenit në Novi Sad u shemb dhe mori 16 jetë. Ne i kujtojmë ata sot”, shkroi Marta Kos në rrjetin X.

“Kjo tragjedi po e ndryshon Serbinë”, shkroi Kos. Siç deklaroi ajo, kjo tragjedi “i shtyu masat të avokojnë për përgjegjësi, liri shprehjeje dhe demokraci gjithëpërfshirëse”, duke theksuar se këto janë “të njëjtat vlera që e çojnë Serbinë në BE”, N1.

Mesazhi i Marta Kos u nda edhe nga delegacioni i BE-së në Serbi.

Sot mbushen një vit nga incidenti në Novi Sad, kur 16 persona humbën jetën për shkak të shembjes së çatisë së stacionit hekurudhor.

Artikuj të ngjashëm

November 1, 2025

Moldavia bëhet me kryeministër pro-BE

November 1, 2025

Niveli i ujit në Liqenin e Batllavës bie ndjeshëm për shkak të thatësisë

Lajme të fundit

Moldavia bëhet me kryeministër pro-BE

Niveli i ujit në Liqenin e Batllavës bie ndjeshëm për shkak të thatësisë

“Dikush të më …”, Dafina Zeqiri ka një lutje

Familja e Thaçit ngushëllon atë të Nanos: Kujtimi...