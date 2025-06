​Kos: Shqipëria po ecën më shpejt me realizimin e reformave të anëtarësimit në BE

Eurodeputetët e Komisionit të Punëve të Jashtme u takuan sot me komisioneren e BE-së për Zgjerimin, Marta Kos.

Gjendja aktuale e negociatave të zgjerimit, lufta e agresionit e Rusisë kundër Ukrainës dhe politika e fqinjësisë së BE-së ishin ndër temat prioritare të programit aktual të punës së Komisionit që eurodeputetët diskutuan me komisioneren Kos.

Gjatë raportimit në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian, komisionerja për Zgjerimin, deklaroi se Shqipëria po ecën më shpejt se më parë me reformat e integrimit.

Ajo shprehu besimin se Shqipëria do të jetë anëtare me të drejta të plota në BE deri në vitin 2030.

“Ne kemi një mundësi reale për të pranuar një ose më shumë vende kandidate me të drejta të plota si shtete anëtare të BE-së brenda vitit 2029. Në Shqipëri, ne kemi hapur tashmë 24 kapituj negociatash”, tha Kos.

“Vetëm në dy muajt e fundit kemi hapur grupkapitullin e dytë dhe të tretë. Ky vend kandidat e ka kuptuar vrullin e ri për zgjerim duke ndërmarrë reforma më të shpejta se më parë”, shtoi ajo.

“Ne duam që vendet kandidate të jenë pjesë e sistemit tonë të përbashkët të sigurisë. Shteti i së drejtës është i panegociueshëm”, theksoi Kos.

Në Konferencën për Qendrën për Studime Evropiane të mbajtur më 30 maj në Bruksel, Kos theksoi hapjen e kapitujve të mëtejshëm të negociatave brenda qershorit.

“Brenda mandatit tim si komisionere për Zgjerimin do të kemi anëtarësime të reja të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE. Me kryeministrin Edi Rama kemi një marrëveshje. Unë gjithmonë kam këmbëngulur që ky proces të bazohet në meritë, ne kemi rënë dakord për të realizuar më në fund atë “martesë” të Shqipërisë me Evropën”, tha Kos.