Kos: Kosova t’i formojë institucionet, rruga drejt BE-së kalon nëpërmjet dialogut dhe normalizimit me Serbinë Komisarja evropiane për Zgjerim, Marta Kos, ka bërë thirrje për formimin sa më të shpejtë të institucioneve në Kosovë – një proces i domosdoshëm për avancimin e reformave të lidhura me Bashkimin Evropian. “Pas zgjedhjeve të fundit në Kosovë, është thelbësore të formohen shpejt institucionet dhe të ecet përpara me reformat kyçe në gjyqësor, media…