Korporata Rugove nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Federatën e Esports Kosova Korporata Rugove ka vazhduar me bashkëpunime të rëndësishme në Sport. Së fundmi Korporata Rugove ka nënshkruar një marrëveshje të rëndësishme sponsorizimi me Federatën ESports Kosova. Ka qenë faqja e Korporatës Rugove që ka konfirmuar marrëveshjen mes palëve, derisa kjo korporatë deri më tani është thuajse në të gjitha sportet në vendin tonë. Njoftimi i plotë:…