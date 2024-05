Korporata Rugove lanson në treg produktet e reja të qumështit

E njohur për përkushtimin e saj ndaj cilësisë, Korporata Rugove, së fundmi ka lansuar në treg tri produkte të reja nga fabrika e sapondërtuar e Qumështores Rugove me standardet më të larta evropiane.

Produktet e qumështit kanë qenë gjithmonë pjesë e kulturës së ushqimit në sofrat tona, teksa Korporata Rugove në vitin 2009 krijoi një central prodhimi të djathit pranë atij të ujit në Drelaj dhe lansoi në treg djathin e bardhë, i cili është shumë popullor në Kosovë dhe ka konsumim të lartë.

Me ndërtimin e fabrikës së re në Sigë të Pejës, Qumështorja Rugove ka shtuar kapacitetet e saja të prodhimit dhe tashmë ka lansuar në treg tri produkte të reja 100% natyrale nga qumështi i freskët që mblidhet në malet e Rugovës.

Qumështi i Freskët me afat 9 ditësh nga data e prodhimit, Jogurti dhe Ajrani i freskët, janë produktet e reja që tashmë janë shtuar në gamën e produkteve të Korporatës Rugove.

Qumështi i Freskët Rugove

Produkti më i veçantë që është lansuar në treg nga Qumështorja Rugove është qumështi i freskët. Ky qumësht është i përshtatshëm për konsum direkt, pasi që nuk ka fare nevojë të vlohet sepse nuk i humbasin vlerat ushqyese. Është njësoj si të marrësh qumësht direkt nga ferma çdo mëngjes. Pas hapjes duhet të ruhet në frigorifer dhe të konsumohet brenda 2 ditëve.

Qumështi i freskët Rugove nga fermat vendase është shumë i përshtatshëm dhe i dobishëm për shumicën e grupmoshave plus 1 vjeç. Ndërkaq, nuk rekomandohet për moshën 0 deri 12 muaj, për personat me alergji ndaj proteinës, dhe personat intolerant ndaj laktozës.

E veçanta e qumështit të freskët Rugove është ruajtja e nutrienteve, vitaminave dhe mineraleve. Gjithashtu është burim i shkëlqyer i kalciumit, proteinave me cilësi të lartë, dhe acideve yndyrore të cilat ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit dhe mirëqënies.

Jogurt i freskët Rugove

Ky jogurt siguron një sasi mbresëlënëse proteinash, minerale, dhe vitamina. I njohur për përmbajtjen e madhe të kalciumit, ai është i domosdoshëm për dhëmb dhe kocka sa më të shëndetshme.

Vlerat e larta ushqyese në përbërësit e tij natyrorë ju japin energji jetësore dhe përfitime në shëndetin tuaj duke e bërë kështu zgjedhjen e duhur e të gjithë atyre që duan të ndjehen mire gjatë tërë ditës.

Ajran i freskët Rugove

Produkti tjetër i mrekullueshëm dhe i domosdoshëm në tryezat tuaja është Ajrani Rugove. Përzierja e ujit me jogurtin krijon një teksturë të butë dhe të lëngshme e cila është e lehtë për t’u konsumuar. Ajo ka po ashtu edhe shumë përfitime shëndetësore, njëra ndër to është që probiotiket në ajran ndihmojnë në përmirsimin e tretjes dhe parandalimin e problemve të zorreve.

Produktet e reja nga Qumështorja Rugove tregojnë përkushtimin e kompanisë për të krijuar produkte qumështi që nuk janë vetëm të shijshme, por edhe ushqyese. Nga qumështi i freskët tek jogurti dhe ajrani freskues, produktet e reja të Rugove do të bëhen elemente kryesore në familjet që kërkojnë opsione të shijshme, të shëndetshme dhe freskuese të qumështit.

Të gjitha këto produkte tani i keni të disponueshme në çdo market!