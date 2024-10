Kori Siparantum vlerësohet me dy çmime në Spanjë, presidentja Osmani: Një moment krenarie për Kosovën

Veç kësaj, është vlerësuar edhe me ‘Çmimin Special’ për programin kontemporan më të mirë dhe interpretim në skenë.

E për këtë u bënë reagime të shumta dhe një i tillë nuk mungoi nga Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani.

Në një postim në platformën X, Osmani theksoi se kjo është një arritje e jashtëzakonshme dhe një shembull për rininë tonë.

Postimi i plotë:

“Një moment krenarie për Kosovën!

Kori Siparantum ka ngritur edhe një herë lart flamurin tonë, duke sjellë në shtëpi Medaljen e Artë dhe një çmim special për programin më të mirë bashkëkohor dhe performancën skenike në Kupën e Koraleve Botërore në Barcelonë.

Një arritje e jashtëzakonshme dhe një shembull tjetër se rinia jonë është e pandalshme”.

A proud moment for Kosovo! 🇽🇰

A remarkable achievement, and yet another example… pic.twitter.com/EHo9SRz9Sz

