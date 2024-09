Korenica i VV-së: Nuk votoj asgjë pa u kthyer në shkollë vajza me shami Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Korenica ka njoftuar sot se nuk do të marrë pjesë në asnjë votim në Kuvendin e Kosovës, pa u kthyer vajza e mbuluar me shami në shkollën “Bedri Pejani në Pejë”. Ai tha se deklarimi i tij në Kuvendin e Kosovës nuk ka qenë fushatë. “Unë nuk do të marr…