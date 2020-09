Koordinatori i sigurisë kibernetike i beson lokacionit të ‘Facebookut’, thotë se iu hakua nga qendra e spiunazhit rus në Nish

Atij iu hakua profili në Facebook dhe kjo po thotë se i ndodhi nga Nishi i Serbisë, vend për të cilin po dyshon se është qendër spiunazhi rus.

Berisha shkroi se kjo i ndodhi derisa ishte duke u bërë gati për të udhëtuar nga Prizreni për në Prishtinë në një emision televiziv.

Postimi i plotë pa ndërhyrje:

Të nderuar miq,

Besoj se e dini që dje para orës 21 dikush ka hakuar fb tim, mirpo ajo që dëshiroj ta ndaj me ju, janë disa të dhëna interesante për këtë rastë!

Sot pasdite duke e ndërruar pasëordin e fb, një e dhën intetesante, fb im para 17 orëve është hapur në Nish të Serbis (foto 1) kohën kur unë kamë qenë duke u pregadituar për me udhëtuar nga Prizreni për në një emision teliviziv! Kjo nuk do të bënte ndonjë lajmë sikurse mos të përputheshin të dhënat tjera për të cilat ka një kohë të gjatë që shkruaj “se dikush me mision dhe i paguar, e disa pa vetëdije po i shërbejn propagandës serbo- ruse me qendrën e spiunazhit rus në Nish të Serbis”!

Për kurreshtjen tuaj po i bashkoj edhe disa foto të cilat tregojn se shkrimin që e kanë bërë ata që e kanë hakuar fb tim, kush e ka shpërnda në mesin e qindra “share” … dhe pastaj vlersone vetë!. /Lajmi.net/