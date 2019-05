Kontrollorët e trafikut ajror pezullojnë grevën

Ky vendim erdhi pas takimit të tyre me ministrin e Infrastrukturës, Pal Lekaj.

“Pas takimit me Ministrin Pal Lekaj ku Këshilli Grevist i shfaqi pakënaqësitë rreth mospërmbushjeve të obligimeve sipas afateve që burojnë nga MoU (Memorandum Mirëkuptimi), sqarimit rreth procesit dhe mungesës së informimit për SINKON si dhe rikonfirmimit nga ana e tij se ju qëndron dhe do t’i respektojë në përgjithësi të gjitha obligimet e marra, SINKON e pezullon grevën e shpallur për datat 27-28 Maj 2019”.

Në njoftim thuhet që ky vendim ka ardhur pasi Lekaj ka konfirmuar se Ministria e Infrastrukturës do t’i përmbushë obligimet e premtuara.

“Vendimin për pezullimin e grevës së paralajmëruar, SINKON e ndërmori pas sqarimit të munguar gjer më tani dhe rikonfirmimit të zotimit nga ana e ministrit se do t’i përmbushë të gjitha obligimet që burojnë nga MoU e nënshkruar në muajin shkurt 2019, në mes të Ministrit të MIT dhe SINKON-it”.

Më tej, ata kanë thënë se në fund të muajit shtator do të analizojnë nëse po implementohet marrëveshja.

“SINKON do t’i vështrojë nga afër të gjitha veprimet rreth përmbushjes së obligimeve sipas afateve të mbetura dhe që burojnë nga MoU e lidhur mes palëve të nënshkruara. SINKON do t’i bëjë një vlerësim këtij procesi në fund të muajit shtator për të parë progresin e arritur në implementimin e marrëveshjes varësisht prej progresit do t’i kanalizojë veprimet e saj”. /Lajmi.net/