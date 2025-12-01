Kontrolli rutinor në Ferizaj: Konfiskohet një armë dhe një veturë, ndalohet 59 vjeçari
Një armë zjarri dhe një veturë me targa të huaja janë konfiskuar nga Policia e Kosovës të hënën mbrëma në Ferizaj, gjatë një kontrolli rutinë në rrugën “Latif Hasani”.
Në njoftimin e policisë, thuhet se rreth orës 18:00, patrulla policore ka ndaluar një veturë që dyshohej të ishte në qarkullim pa dokumentacion të rregullt.
Gjatë kontrollit të shoferit dhe automjetit, në një çantë dore është gjetur një pistoletë, e cila u konfiskua menjëherë nga zyrtarët policorë.
“Po ashtu, është konfiskuar edhe vetura, pasi kishte qenë në qarkullim pa regjistrim të rregullt. Personi i dyshuar, një 59-vjeçar me inicialet A.Sh, është shoqëruar në stacion policor për procedura të mëtejme. Hetuesit kanë njoftuar edhe prokurorin e shtetit, i cili ka autorizuar ndërmarrjen e veprimeve hetimore. Pas intervistimit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt, ndërsa ndaj tij është iniciuar rasti “Mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim i paautorizuar i armëve”.