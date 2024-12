Kontratë 300 mijë euroshe, por disa vetura të Policisë ende me goma të verës

Dy javë kanë kaluar që kur shoferët në Kosovë janë të detyruar sipas ligjit të posedojnë goma të dimrit dhe ky obligim zgjat deri me 15 mars, pa marrë parasysh kushtet atmosferike.

Dënimi që Policia e Kosovës e shqipton për ngasësit që vazhdojnë të vozisin veturën me goma vere është 40 euro.

Por, vetë veturat e këtij institucioni po qarkullojnë aktualisht pa goma dimri.

Këtë televizioni e ka faktuar duke vizituar disa stacione policore por edhe në drejtim të redaksisë së TV Dukagjinit kanë ardhur fotografi edhe video që tregojnë se në së paku gjashtë vetura të njësive speciale nuk është bërë ndërrimi i gomave.

Pavarësisht kësaj, Policia e Kosovës ka mohuar se ka të tilla raste.

“Policia e Kosovës ka ndërmarrë të gjitha veprimet dhe procedurat e nevojshme për të siguruar që këto automjete të jenë të gatshme për sezonen dimërore dhe të posedojnë pajisjet e nevojshme duke përfshirë edhe gomat e dimrit”, thuhet nga Policia.

Çështja e furnizimit dhe liferimit të gomave është e rregulluar me një kontratë të ndërlidhur jo nga Policia por nga Agjencia Qendrore e Prokurimit.

Kontrata e nënshkruar me 10 tetor të 2023-s kap vlerën mbi 300 mijë euro.

Përgjegjësi e kompanisë në fjalë ishte që për tri vjet të furnizojë dhe të montojë gomat e veturave të Policisë së Kosovës.

AQP nuk i ka kthyer Dukagjinit përgjigje për këtë çështje, ndërsa vet Policia insiston që kjo gjë është kryer me kohë.

“Policia e Kosovës pas kontratës së centralizuar e lidhur nga AQP-ja për nevoja të të gjitha institucioneve, përfshirë edhe PK-në, tani me ka kontratë publike tri vjeçare për furnizim me goma për nevoja të PK-së dhe me kohë ka filluar ndërrimi i gomave sipas kushteve të kontratës. Gjithashtu me kohë ka filluar edhe ndërrimi i gomave të cilat veçse i ka poseduar Policia e Kosovës”, thuhet nga ana e tij.

Por, kontratës trevjeçare të lidhur nga AQP që i është referuar Policia e Kosovës, e cila është kontrata e vetme e publikuar në faqen e Agjencisë për këtë shërbim, pronari i kompanisë “Eurogoma” po thotë se tashmë atë ia kanë shkëputur njëanshëm.

Madje, ai ka akuzuar televizionin për raportimet edhe të vitit të kaluar për këtë çështje.

“Policia e Kosovës e ka ndërpre kontratën me neve dhe nuk kemi kontratë me Policinë e Kosovës. Policia si rezultat i veprimeve tua dhe atyre bandave tjera sikur ti, e kanë ndërpre jashtëligjshëm kontratën me Eurogomën, zyrtarisht po ta them ne nuk kemi kontratë me Policinë”.

Televizioni ka dërguar pyetje shtesë në drejtim të Policisë së Kosovës për të konfirmuar nëse kjo kontratë është aktive ende por të njëjtit deri në publikim të kësaj kronikë nuk janë përgjigjur.

Edhe vitin e kaluar Dukagjini kishte raportuar në një seri të kronikave për këtë problematikë, dhe as atë vit nuk kishte ndodhur ndërrimi i të gjitha gomave të veturave të Policisë deri në përfundim të sezonës së dimrit.