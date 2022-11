Kontrata Kolektive ndërmjet SBASHK-ut dhe MASHT-it, avokati Smakiqi thotë se mbetet në fuqi

Ministria e Arsimit ia ka shkëputur Kontratën Kolektive mësimdhënësve, e cila ishte nënshkruar me 21 janar të 2021-ës.

Këtë kontratë ministria e ka konsideruar si jo-ligjore duke theksuar se ishte nënshkruar nga një Qeveri jo legjitime.

Lidhur me këtë çështje avokati Xhevdet Smakiqi, është shprehur se kontrata ndërmjet SBASHK-ut dhe MASHT-it e datës 22.01.2021 mbetet në fuqi, shkruan lajmi.net.

Madje në një postim në Facebook, Smakiqi pati disa akuza për ministren e Arsimit, Arbërie Nagavci, duke e quajtur edhe të pasuksesshme në pozitën e saj.

“Ministrja e MASHT-it, qe e ka shkel Kushtetuten e Kosovës, qe u ka shantazhuar mësimdhënësit, paska zhgallvitë një shkresë te datës 21.11.2022 kinse e ka shkëputur Kontraten Kolektive me SBASHK-un. Pra kjo Ministre paska folur vet me veti, pasiqë as nuk dinë as nuk vet, as kurrë një suksese nuk e ka në poziten qe e ka marrur. Kontrata Kolektive e Arsimit në Kosovë mbetët në FUQI, pasiqë nuk ekziston baza ligjore as kontraktuale e palëve, pra as e MASHT-it e as SBASHK-ut për shkëputje te njënashme.”, ka shkruar avokati.

Avokati Smakiqi, thekson se njoftimi i MASHT është i pavlefshëm juridikisht.

“Pra mënyra e zgjidhjes se kontesteve përcaktohet me nenin 37, nenin 38, nenin 39,nenin, nenin, 41, nenin 42, nenin 43 dhe nenin 44. Prandaj sistemi i te drejtave thememore te punës në intepretimet e fundit i takon te drejtes jus cogens/ te drejtes obligative, pra nuk është në vullnetin absolut te palëve te hyjnë e te dalin nga Kontrata Kolektive sipas qefit. Njoftimi i MASHT është i pavlefshëm juridiksisht, në kundershtim me nenin 37, nenin 38 nenin 39 ne arsyetim, është jo relevant dhe qeshark.”, ka vijuar ai./Lajmi.net/