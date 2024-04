Kontrabandonte mish të bardhë – Shoferi me targa serbe devijon rrugën dhe hyn në një përrua

Policia e Kosovës ka raportuar se një kamion me targa nga Serbia kishte devijuar rrugën dhe kishte hyrë në një përrua.

Njoftimi i plotë:

KONTRABANDIM ME MALLRA- Leposaviç 11.04.2024-19:40. Raportohet se një kamion me targa te shtetit serb me drejtues NN ka devijuar rrugën dhe ka hyrë në një prrua. Në kamion kishte të ngarkuara rreth 4 tonë mish të bardhë, kurse personi i dyshimtë eshte larguar në drejtim të pa njohur. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori dhe rasti cilësohet si me lart. Njesitet policore relevante ne bashkepunim me Doganen e Kosoves, jane duke u marrur me rastin. /Lajmi.net/