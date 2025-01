Kontingjenti i FSK-së, pjesë e ushtrimit “Winter EX 2025” që udhëhiqet nga FART Kontingjenti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, i është bashkuar forcave partnere në ushtrimin ndërkombëtar “Winter EX 2025” që udhëhiqet nga Forcat e Armatosura të Republikës së Turqisë ( FART). FSK është pjesë e këtij ushtrimi në kuadër të bashkëpunimit bilateral dhe ftesës së pranuar nga FART. Ushtrimi Fushor “Winter EX 2025” është një…