Kontingjenti i FSK-së niset drejt Turqisë, ministri Mehaj jep detaje

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj, ka dhënë detaje në lidhje me nisjen e kontingjentit të Forcës së Sigurisë së Kosovës për në zonat e prekura nga tërmeti në Turqi.

Mehaj ka theksuar se pas konsultave me gjeneralin Jashari, kontaktet direkte me ministrin turk të Mbrojtjes, Hulusi Akar, vendimin e kryeministrit Albin Kurti dhe autorizimin nga ana e presidentes Vjosa Osmani, kanë nisur kontingjentin e specializuar të FSK-së, për operacionin humanitar në Turqi, transmeton lajmi.net.

Ndryshe presidentja Osmani sonte ka autorizuar FSK-në që të niset drejt Turqisë për të ndihmuar pas tërmete të njëpasnjëshme.

Turqia dhe Siria janë përballur sot me situatë të jashtëzakonshme si pasojë e tërmeteve. Numri i të vdekurve deri më tani ka shkuar në 2 mijë e 700 persona ndërsa të lënduar raportohet të jenë rreth 10 mijë persona.

“Nisëm kontingjentin tonë në operacionin e kërkim- shpëtimit në zonat e prekura nga tërmeti në Turqi.Pas konsultave me Gjeneral Jasharin, kontakteve direkte gjatë tërë ditës me homologun tim turk, Ministrin e Mbrojtjes, Hulusi Akar, vendimin e kryeministrit Kurti dhe autorizimit nga ana e Presidentes Osmani, nisëm kontingjentin e specializuar të FSK-së për operacionin humanitar në Turqi për reagim me rastin e tërmetit të sotëm.Task-forca jonë përbëhet nga specialistët tanë në kërkim- shpëtim urban, mjekësi emergjente dhe njësitë e K9.Varësisht nga nevojat dhe kërkesat e ditëve në vijim do të shtojmë kapacitetet reaguese për reagim, kërkim- shpëtim dhe sanim të pasojave të tërmetit”,tha ai.

Mehaj theksoi se Republika e Kosovës ka ushtrinë profesionale me moral të lartë për të qenë në shërbim të vendit dhe vendeve e popujve miq kudo dhe kurdo që shfaqet nevoja./Lajmi.net/