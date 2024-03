Konstituohet Komisioni Hetimor për zyrtarët e MPJD-së

Është bërë konstituimi i Komisionit Hetimor Parlamentar lidhur me nivelin e menaxhimit të marrëdhënies së punës të anëtarëve të Shërbimit të Jashtëm dhe zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës.

Mirëpo, për shkak mungesës të disa deputetëve të këtij komisioni që ndodhën jashtë vendit, nuk pati diskutime tjera.

Kryesuesja e këtij komisioni, Time Kadrija, tha se do e bëjnë planin e punës bashkërisht dhe do të vazhdojnë me punë në këtë drejtim gjatë ditëve në vazhdim.