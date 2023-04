Konsiderohej e ardhmja e basketbollit në NBA, tani basketbollisti 18-vjeçar arresohet për sulm me armë

Mikey Williams, 18-vjeçar, një nga basketbollistët që mund të shkëlqente dekadën e ardhshme në NBA, nëse parashikimet e ekspertëve të shumtë do të realizoheshin, u arrestua së fundmi në San Diego për posedim të një “arme vdekjeprurëse” dhe sulmuar me të një person tjetër.

Williams u shënua nga ESPN si i 34-ti në listën e 100 lojtarëve më të mirë të gjeneratës së tij, por duket se ardhmja e tij ka marrë një kahje tjetër, transmeton lajmi.net.

Mediat amerikane raportojnë se pas ndalimit, ai u la i lirë për t’u mbrojtur, deri në fillimin e procesit gjyqësor, pasi kishte paguar një garanci prej 50 mijë dollarësh.

Ai tani përballet me një situatë të komplikuar, sepse i duhet të përgjigjet për akuzat e sulmit me armë zjarri, e cila në shtetin e Kalifornisë dënohet deri në katër vjet.

Memphis basketball commit Mikey Williams was arrested Thursday on five charges of assault with a deadly weapon, per Jackson Brown of ABC 24 Memphis. pic.twitter.com/wTALraCk8z

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 14, 2023