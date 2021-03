Konkurrenti i ri largohet nga takimi me Ledianën

Në episodin e sotëm të “Përputhen”, Blerimi djali i ri nga Kumanova pati takimin e tij të parë me Ledianën, shkruan lajmi.net.

Ndonëse konkurrenti i ri i theksoi Ledianës se ai nuk do të pëlqente të flisnin për persona tjerë Lediana vazhdoi duke përmendur Mevlanin.

Gjatë takimit Blerimi e pyeti Ledianën se a do t`i pengonte që bashkëshorti i saj të kishte të njëjtin profesion si ajo dhe Lediana me humor u përgjigj se jo nuk do të kishte rëndësi nëese do ishte mjek apo këngëtar .

Pas këtij komenti duket se konkurrenti i ri nuk duroi më gjatë dhe u largua nga tavolina duke e lënë Ledianën të këndonte me veten.

Blerimi: A është problem që jemi në të njëjtin profesion?

Lediana: S’është problem si mjek si këngëtar…

Blerimi: Këngëtar? Ika unë…

Lediana:A do ma këndosh dhe ti një këngë?./Lajmi.net/