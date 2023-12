Konjufca vizitë në Ambasadën e Kosovës në Uashington, takohet me ambasadorin Kapiti Kryeparlamentari Glauk Konjufca ka nisur vizitën e tij në ShBA së bashku me një delegacion nga Kosova. Ai ka zhvilluar një vizitë në Ambasadën e Kosovës në Washington ku është pritur nga ambasadori Ilir Kapiti, shkruan lajmi.net. Kujtojmë se Konjufca gjendet në Washington me delegacionin e përbërë nga deputetja Shqipe Mehmeti Selimi, shefi i stafit…