Konjufca vazhdon takimet me ambasadorë, kërkon forcim të mbështetjes për Kosovën

Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës i Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca, gjatë ditës së enjte, ka zhvilluar takime të ndara me ambasadorë të katër vendeve evropiane, me të cilët shefi i diplomacisë kosovare bisedoi për zhvillimet e fundit politike, ndryshimet që do të sjellë qeveria e re për të përmirësuar qeverisjen, marrëdhëniet dypalëshe dhe thellimin e raporteve me interes të ndërsjellë.