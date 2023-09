Konjufca tregon se përse pranuan ujdinë e Ohrit, ironizon Mehmataj: Falëndrojmë kryetarin për sinqeritetin

Kryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca, në një nga paraqitjet publike ka folur për ujdinë e Ohrit, e cila u arrit me 18 mars të këtij viti.

Ai tregoi se çka atyre iu është dukur e mirë, dhe përse e kanë pranuar atë marrëveshje, shkruan lajmi.net.

E në lidhje me këtë deklaratë ka reaguar gazetari Lirim Mehmetaj, i cili njëherit edhe e falënderoj Konjufcën për “sinqeritet”, por Mehmetaj me ironi shprehet se mirë që është treguar i sinqert tani Konjufca, se sa mos ta bënte një gjë të tillë asnjëherë.

Postimi i Mehmetajt:

Falënderojmë kryeparlamentarin për sinqeritetin.

Do të ishte mirë ta bënte më herët, por më mirë vonë se kurrë.

Glauk Konjufca: “A e din çka është kjo Marrëveshja e Ohrit se po e di ku po don me dal. Neni 7 i Marrëveshjes së Ohrit është – se dy pjesë janë këtu njohja de facto edhe qyky Asociacioni – me mujtë Kosova, kurgjo pa e ngarku Kosovën më shumë se që ka pranu Qeveria Thaçi 2013, kurgjo ma shumë për mos me dhanë për me arritë t’i me fitu njohjen de facto. Qekjo na është dukë neve deal (marrëveshje) e mirë”./Lajmi.net