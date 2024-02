Konjufca takon disa deputetë të Bundestagut, ambasadori gjerman jep detaje nga takimi

Për këtë ka njoftuar ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jörn Rohde.

“Në agjendën e Komitetit të Mbrojtjes të Gjermanisë sot kishim takime në Kuvendin e Kosovës”.

“U pritur fillimisht nga Kryetari i Kuvendit Glauk Konjufca për një diskutim, më pas deputetët u takuan me homologët e tyre nga Komisioni i Mbrojtjes të Kosovë për një takim”.

“Shkëmbimi parlamentar është kyç”, ka shkruar ambasadori gjerman në platformën “X”, të mërkurën.

Postimi i plotë:

On the 🇩🇪 Defence Committee’s agenda for today: meetings at @KuvendiRks.

First welcomed by the Chairman of the 🇽🇰 Assembly, @KonjufcaGlauk, for a discussion, the MPs then met w/ their counterparts from the 🇽🇰 Defence Committee for a meeting.

Parliamentary exchange is key!

🇩🇪🤝🇽🇰 pic.twitter.com/SOLfUetwj2

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) February 28, 2024