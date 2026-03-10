Konjufca takon ambasadorin e Irlandës: Konfirmoi mbështetjen e tyre për avancimin e Kosovës në BE dhe për anëtarësim në KiE

Zëvendëskryeministri i Parë dhe Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, ka zhvilluar një takim me Ambasadorin jorezident të Irlandës për Republikën e Kosovës, Ragnar Almqvist. Në këtë takim, sipas MPJD-së ambasadori Almqvist e ka uruar Konjucën për mandatin si dhe ka shprehur mbështetjen e vendit të tij për aspiratat ndërkombëtare të Republikës së…

Lajme

10/03/2026 18:06

Zëvendëskryeministri i Parë dhe Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, ka zhvilluar një takim me Ambasadorin jorezident të Irlandës për Republikën e Kosovës, Ragnar Almqvist.

Në këtë takim, sipas MPJD-së ambasadori Almqvist e ka uruar Konjucën për mandatin si dhe ka shprehur mbështetjen e vendit të tij për aspiratat ndërkombëtare të Republikës së Kosovës, veçanërisht për avancimin e saj në Bashkimin Evropian dhe për anëtarësimin në Këshillin e Evropës.

“Ai theksoi gjithashtu se gjatë presidencës së ardhshme në Bashkimin Evropian, vendi i tij do të mbështesë përparimin e agjendës evropiane të Kosovës. Bashkëbisedimi u përqendrua edhe në thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve dhe rritjen e bashkëpunimit në të gjitha fushat”, ka njoftuar MPJD. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

March 10, 2026

MINT: Nuk ka krizë me derivate në Kosovë, furnizimi në treg mbetet stabil

March 10, 2026

Militantët e VV-së e përdorën emrin dhe fotografinë e Enver Malokut...

March 10, 2026

Haziri për Osmanin: Nëse do të kandidohej, LDK-ja do ta diskutonte...

March 10, 2026

Deda: Do të ishte korrektësi minimale që Kurti me kohë t’i...

March 10, 2026

Hungaria miraton rezolutën kundër anëtarësimit të Ukrainës në BE

March 10, 2026

​Trump paralajmëron Iranin për përgjigje ’20 herë më të ashpër’ nëse...

Lajme të fundit

MINT: Nuk ka krizë me derivate në Kosovë, furnizimi në treg mbetet stabil

Militantët e VV-së e përdorën emrin dhe fotografinë...

Haziri për Osmanin: Nëse do të kandidohej, LDK-ja...

Deda: Do të ishte korrektësi minimale që Kurti...