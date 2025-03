Konjufca: Sulmet ndaj VV-së nga opozita ishin agresive, Qeverinë e re e bëjmë veç me pakicat jo-serbe Numri dy i Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca është deklaruar në lidhje me krijimin e qeverisë së re. Konjufca deklaroi se beson se do të arrijnë të bëjnë forimimin e qeverisë me pakicat jo-serbe, ndërsa opozitën e përshkroi si me “Qëndrime obstruksioniste, sulme agresive dhe goditje të ulëta”, e që sipas tij kjo gjë ka lënë…