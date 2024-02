Konjufca për dinarin serb: Duhej të ndalohej kur Serbia është larguar nga Kosova

Kryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca pas deklaratës së ambasadorit amerikan, Jeffrey Hovenier, se vendimi i BQK-së të shkaktojë tensione, ka thënë se, ata si qeveri, sigurojnë që situata nuk do të del jashtë kontrollit.

Ai ka thënë se shqetësimi kryesor ishte shkaktimi i turbulencave të mundshme, shkruan lajmi.net.

“Shqetësimi ishte që mund të ketë turbulenca për shkak të këtij vendimi. Ne i sigurojmë se kjo nuk do të ndodhë dhe që siguria do t’u ofrohet të gjithëve. Situata nuk del prej kontrollit pse dinari është hequr nga përdorimi si valutë”, ka thënë ai.

Rreth kësaj, ai ka shtuar se diçka e tillë duhej të bëhej prej momentit kur Serbia është larguar nga Kosova, pas luftës.

Se çka mund të bëhej mund të bëhej ndryshe në këtë aspekt, ai ka thënë se vetëm mund të jepet afat disa muaj, por gjithsesi edhe BQK-ja edhe Qeveria kanë paraparë se nuk do të shkaktoj problem.

“Dinari edhe shfrytëzimi i tij është dashur që të ndërpritet kur Serbia është larguar nga Kosova pas luftës çlirimtare të UÇK-së dhe NATO-s. Dinari ka qenë gjithmonë ilegal, është shfrytëzuar edhe nga institucionet paralele. Edhe për financimin e këtyre strukturave, nuk kanë qenë vetëm mjekët edhe mësuesit, por edhe personat që kanë rrezikuar sigurinë. Ka mundur që të jepet afat disa muaj. Kjo është konsideruar nga ana e BQK dhe Qeverisë së nuk do të krijoj problem. Çështja e dytë është pavarësia e BQK-së. Nëse Qeveria do t’i fuste duart do t’i humbet autonomia institucioneve të pavarura, Qeveria nuk e ka atë kompetencë”, shtoi Konjufca.

Lidhur me ndëshkimet e mundshme që mund të ketë Kosova lidhur me këtë vendim, ai ka thënë se nuk beson se do të ketë sanksione, duke marrë parasysh që vërejtjet janë vetëm lidhur me mungesën e një afati kohor për zbatim, jo edhe ligjshmërinë e vendimit.

"Nuk besoj që do ketë sanksione ndërkombëtare për Kosovën për këtë çështje. Vërejtjet që janë nuk kanë lidhje me ligjshmërinë e saj, është mungesa e një afati të nevojshëm kohor për konsultime paraprake mes bashkësisë ndërkombëtare dhe institucioneve të Kosovës", ka theksuar Konjufca.