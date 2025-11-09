Konjufca pas votimit, fton qytetarët ta bëjnë të njëjtën: Të bëhen bashkëpjesëmarrës në ndërtimin e demokracisë
Mandatari për kryeministër, Glauk Konjufca ka hedhur votën e tij, ndërsa u ka bërë thirrje edhe qytetarëve që ta bëjnë të njëjtën gjë. Ai tha se duhet votuar, në mënyrë që siç u shpreh, qytetarët të bëhen bashkëpjesëmarrës në ndërtimin e demokracisë. “E kryem këtë obligim qytetar, më vjen mirë që sot është edhe moti…
“E kryem këtë obligim qytetar, më vjen mirë që sot është edhe moti i mirë dhe i ftoj të gjithë qytetarët të Kosovës që ta shfrytëzojnë këtë të drejtë të tyre në të gjitha komunat ku po mbahet raundi i balotazhit, ta shfrytëzojnë këtë të drejtë të tyre që të bëhet bashkëpjesëmarrës në ndërtimin e demokracisë”.
“Deri më tash sa e kam përcjellur këtë proces zgjedhor, gjithçka ka shkuar mirë, uroj që kështu të përmbyllet ky proces zgjedhor, uroj që të mos kemi asnjë problem, asnjë incident gjatë këtyre zgjedhjeve, e kjo më së miri i bën Kosovës”, u shpreh ai.