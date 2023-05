Konjufca: Nuk do të pranojmë modele që kanë për qëllim zhbërjen e shtetit Kryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca, ka thënë se Kosova nuk do të pranojë modele që kanë për qëllim zhbërjen e shtetit dhe të kompetencave ekzekutive brenda territorit të Kosovës. Për dialogun, ai ka biseduar me Këshillin e Ambasadorëve Amerikanë, të kryesuar nga Timothy Chorba, të cilët i ka pritur në takim. “Duke folur lidhur me…