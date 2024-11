Konjufca me video-thirrje për mërgimtarët që të regjistrohen për zgjedhje: Bashkë e kemi ndërtuar Kosovën Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca iu ka bërë thirrje mërgimtarëve që të regjistrohen për të votuar në zgjedhjet e ardhshme. Ai përmes një video në Facebook, ka thënë se ata do të mund të regjistrohen vetëm deri me 26 dhjetor. “Nëse nuk regjistroheni deri me 26 dhjetor, atëherë opsioni i vetëm mbetet për…