Konjufca kritikon ministrat e VV-së: Herave tjera të vini me kohë në Kuvend, s’është mirë t’ju presin deputetët Seanca e sotme e Kuvendit të Kosovës, ka nisur me një vërejte për ministrat e Qeverisë së Kosovës. Kjo vërejte erdhi nga kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca. Konjufca tha se ata duhet të shkojnë me kohë në Kuvend, duke ua kujtuar që seanca e sotme ishte caktuar të niste në orën 10:00. “Ministrat…