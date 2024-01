Konjufca kërkon lirimin e Dakajt: Aktet e tilla nuk do të tolerohen, qeveria serbe sikur e Millosheviqit

Kryeparlamentari Glauk Konjufca ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të ish-ushtarit të UÇK-së, Hasan Dakajt i cili u arrestua nga autoritetet serbe në Merdare.

Konjufca ka thënë se këto akte nuk do të tolerohen në asnjë mënyrë nga Kosova, shkruan lajmi.net.

“Thirrja e komunitetit ndërkombëtar për t’i bërë presion Serbisë për lirimin e Hasan Dakajt do t’i shërbente më së miri stabilitetit dhe mundësive të së ardhmes”, ka shkruar ai.

Kryekuvendari po ashtu ka thënë se me këtë veprim qeveria e Serbisë po tregon se nuk dallon nga ajo e Millosheviqit.

“Mbajtja e tij peng, vetëm pse është ish-ushtar i UÇK-së, tregon që në Serbi kemi të bëjmë me një qeveri dhe me një shtet që nuk ka ndryshuar aspak në raport me atë Serbi që bëri krime lufte, spastrim etnik dhe gjenocid në Kosovë”, ka shkruar ai në Facebook.