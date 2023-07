Konjufca: Jemi në një betejë shumë të rëndësishme për orientimin e shtetit Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca ka folur lidhur me qeverisjen e Lëvizjes Vetëvendosje. Ai ka thënë se shpejtësia e realizimit të premtimeve të Lëvizjes Vetëvendosje ndoshta “nuk është siç është pritur”. Mirëpo sipas Konjufcës vendi ndodhet “në një betejë të rëndësishme”, e cila do të përcaktojë se “çfarë orientimi do të ketë shteti…