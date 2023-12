Konjufca: Është mirë që të shkohet në zgjedhje të parakohshme

Është mirë që të shkohet në zgjedhje të parakohshme.

Kështu mendon kryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca, në një intervistë në Klan Kosova.

“Nuk mund ta përjashtoj mundësinë për zgjedhje të parakohshme. Mua më duket që mandati, nëse qeveria mendon se duhet të shkojë deri në fund, kush jam unë t’iu përzihem. Mirëpo, për shkak të vitit 2024 dhe zhvillimeve që i përmenda, do të dëshiroja, ky është mendim imi më privat, që Kosova të mos kalonte nëpër këto procese, e që këto procese të ndikojnë në legjitimitetin e pushtetit të ardhshëm në Kosovë. Do të dëshiroja më tepër, është alternativa që e mendoj, që do të ishte shumë më e dëshirueshme… këtë nuk e kam për Lëvizjen vetëvendosje, e kam për Kosovën, do të ishte më e shëndetshme që legjitimiteti i pushtetit të ri të përballet me ato sfida, e jo ato sfida të orientojnë karakterin e legjitimitetit”, thai ai, transmeton lajmi.net.

Autori i emisionit, Adriatik Kelmendi, i tha që të jetë më i qartë në përgjigje, duke e pyetur nëse “po thoni që do të ishte më mirë, sipas jush, të shkonim në zgjedhje pak më herët se të presim përfundimin e mandatit”.

Konjufca e pohoi këtë deklarim.