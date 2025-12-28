Konjufca e sheh si “bekim” për popullin udhëheqjen nga Albin Kurti, e thotë këtë para shumë simpatizantëve që po festojnë fitoren
Nënkryetari i Vetëvendosjes, Glauk Konjufca, mori fjalën para shefit të tij, Albin Kurti, në festën e partisë së tij pas fitores. Ai iu kërkoi mbështetësve që ta falënderojnë Albin Kurtin dhe për të tha se populli është i bekuar që e ka në krye. “Jemi të bekuar si Vetëvendosje e si popull që e kemi…
Ai iu kërkoi mbështetësve që ta falënderojnë Albin Kurtin dhe për të tha se populli është i bekuar që e ka në krye.
“Jemi të bekuar si Vetëvendosje e si popull që e kemi udhëheqës Albin Kurtin”, tha Konjufca, duke çuar në duartrokitje e brohoritma nga të mbledhurit në sheshin e Prishtinës.
“Kjo fitore iu dedikohet juve sepse populli e bëri këtë fitore historike në këto zgjedhje parlamentare. Ishte vërtet një fushaë e mirë. Fushatë e civilizuar, pa asnjë dhunë”.
“A po më bashkoheni si popull që keni dalë këtu me falënderu Albin Kurtin”, tha Konjufca