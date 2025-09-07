Konjufca e propozon Kurtin si kandidat për kryeministër, Këshilli i Përgjithshëm i VV e miraton pa asnjë kundërshtim

Glauk Konjufca e ka propozuar Albin Kurtin për mandatar për kryeministër. “E kur jemi te qeveria jonë e ardhshme, më lejoni që ta propozoj për kryeminsitër para këtij Këshilli të Përgjithshëm kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti”, tha ai. Ai tha se Kurti do të bëhet për herë të tretë kryeministër “sepse do ta kemi…

Lajme

07/09/2025 12:10

Glauk Konjufca e ka propozuar Albin Kurtin për mandatar për kryeministër.

“E kur jemi te qeveria jonë e ardhshme, më lejoni që ta propozoj për kryeminsitër para këtij Këshilli të Përgjithshëm kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti”, tha ai.

Ai tha se Kurti do të bëhet për herë të tretë kryeministër “sepse do ta kemi Qeverinë Kurti 3”.

Kurti s’ka marrë asnjë votë kundër nga Këshilli i Përgjithshëm, kësisoj ai është kandidati i VV’së për kryeministër të Qeverisë së re.

Artikuj të ngjashëm

September 7, 2025

Sot varroset burri që humbi jetën nga të shtënat me armë në Llapashticë

Lajme të fundit

Sot varroset burri që humbi jetën nga të shtënat me armë në Llapashticë

PDK për Kushtetutën e Kaçanikut: Manifestim i vendosmërisë...

VV nis mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm

Edhe sot po vazhdojnë kërkimet për gjetjen e...