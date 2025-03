Kongresmeni Torres letër Sekretarit Amerikan të Mbrojtjes i kërkon ta shkarkojë zyrtarën që kishte shkruar “bëje Kosovën Serbi”

Kongresmeni Torres në fillim të letrës vlerëson se emërimi i Wilson si Zëvendës Sekretare e Shtypit të Pentagonit është një fyerje për integritetin e Departamentit të Mbrojtjes.

Ai bazohet në kërkimet në profilet e saj në mediat sociale, që përmend se “Wilson edhe ka promovuar hapur teorinë e “zëvendësimit të madh”, një komplot racist që ka frymëzuar të shtëna masive dhe sulme terroriste kundër komunitetit hebre…”

Prandaj Torres i thotë Sekretarit Hegseth se “nëse Kingsley Wilson është tipi i personit që ju besoni se duhet të përfaqësojë Departamentin e Mbrojtjes, kjo ngre pyetje serioze për gjykimin tuaj – dhe përkushtimin tuaj ndaj vlerave që përcaktojnë këtë komb”.

“Prania e vazhdueshme e Wilson në Pentagon është një njollë në reputacionin e tij dhe unë ju bëj thirrje që të pushoni atë menjëherë”, bën thirrje ai.

Postimi i plotë:

Today, I wrote to @SecDef calling for @DepPressSecDOD to be removed from her position.

Given the minefield of antisemitic rhetoric, white nationalist conspiracies, and pro-Kremlin propaganda that Wilson has proudly spread, her continued presence at the Pentagon is a stain on… pic.twitter.com/NNu1zSEJu6

— Rep. Ritchie Torres (@RepRitchie) March 6, 2025