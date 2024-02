Kongresistja amerikane do të sponsorizojë rezolutë në Kongres, që dënon përdhunimet gjatë luftës në Kosovë

Në manifestimin e organizuar, përveç udhëheqësve bashkiakë, kishte edhe përfaqësues të Kongresit amerikan.

Kongresistja amerikane nga radhët e demokratëve, Alexandria Ocasio-Cortez, tha me këtë rast se do të bashkësponsorizoj një rezolutë në Kongres, që dënon përdhunimet e grave shqiptare nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë.

Ajo në këtë manifestim në fustan mbante një karficë të punuar me dorë nga të mbijetuarit e dhunës seksuale të kohës së luftës në Kosovë.

Ndryshe në manifestimin për Ditën e Pavarësisë së Kosovës, në ambientet e Bashkisë së Nju Jorkut, komuniteti shqiptar organizoi një program artistik me motive kombëtare.

US Congresswoman @AOC announced that she will co-sponsor a congressional resolution condemning the Serbian state’s sexual war crimes in Kosovo.

She wore a brooch handmade by survivors of wartime sexual violence in Kosovo.pic.twitter.com/dNjH2kuboB https://t.co/odbIooU9BB

— Admirim (@admirim) February 27, 2024