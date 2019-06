Kongresisti amerikan i quajti serbët njerëz të ndyrë, reagojnë mediat në Serbi

Në një video të publikuar në rrjetin social Twitter në fund të prillit, Burchett ka folur rreth takimit me Jahjagën dhe se çfarë kanë diskutuar.

“Zhvillova një bisedë të mirë me ish-presidenten e Kosovës për krimet e luftës të kryera nga serbët e ndyrë dhe askush nuk është i gatshëm t’i dënojë ata. Ajo më tregoi krimet e luftës, në veçanti dhunën seksuale dhe është me të vërtetë e tmerrshme. Të gjithë po punojnë për t’i vënë para gjyqit ata. Ata s’kanë zot. Shpresoj të ketë më shumë presion mbi ta”, kishte deklaruar ai, transmeton lajmi.net.

Deklaratën e Burchett, ky medium e ka shpërndarë pas një muaji duke e cilësuar skandaloze. Të njëjtit e kanë bërë një ‘biografi’ për kongresistin ku e quajnë të ‘pistë’ pasi sipas tyre ai njihet me idetë e tija ‘për t’i ngrënë kafshët e vrara aksidentalisht në rrugë’.

Po ashtu, ‘Blic’ shton se Burchett ishte i përfshirë në çështje financiare duke u përpjekur të shmangte taksat.

Gazeta thekson se ende nuk dihet arsyeja e takimit ndërmjet politikanëve në fjalë edhe pse ka ndodhur në muajin prill. /Lajmi.net/

I had a great conversation with the former President of Kosovo about war crimes carried out by DIRTBAG Serbians and no one willing to punish them. pic.twitter.com/KzrXr02zTs

— Tim Burchett (@timburchett) April 30, 2019