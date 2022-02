Përleshja ndodhi kur Shufrych vuri në dukje se “Platforma për Jetën” ishte e dyta më e forta në parlament, si dhe se “populli i Ukrainës mbështet anën e tij”, për të cilën Butusov u përgjigj me akuzat se anëtarët e “Platformës” ishin tradhtarë, të akuzuar për përhapje të propagandës dhe narrativave pro-ruse në Ukrainë.

Moederatori u përpoq të zbuste situatën duke thënë se “i takon gjykatës të vendosë se kush është tradhtar”, por nuk ia doli, raporton Daily Mail, përcjell lajmi.net.

Disa minuta më vonë, Butusov e e goditi në fytyrë Shufrych, pas së cilës pati një përleshje. /Lajmi.net/

🇺🇦A Fight broke out on a live TV show in Ukraine between Journalist Yuriy Butusov and parliamentarian Nestor Shufrych.

Ex-Prime Minister Yatsenyuk and Ex-President Poroshenko were present. pic.twitter.com/6BoNnoBPXp

— Ukraine War Report (@UkrWarReport) February 18, 2022